Inter, Brozovic non accetta ancora l’Al Nassr: ecco la richiesta choc di ieri sera

Il trasferimento di Marcelo Brozovic all'Al Nassr è tutt'altro che completato. Il croato non ha ancora dato luce verde all'operazione e ha rilanciato pesantemente nell'ultima call con gli arabi. Dopo l'accordo tra Inter e Al Nassr a quota 23 milioni, sembrava che il più fosse fatto. Ma, come raccolto da Footmercato, Brozovic ha sparato altissimo: vuole 30 mln netti a stagione dal club di Riad per accettare il trasferimento.