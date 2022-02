Inter, niente paura: Brozovic rinnova. Ecco la verità su Barcellona e Tottenham

La firma sul nuovo contratto non è in discussione: il croato è pronto a legarsi all'Inter per altri quattro anni

Daniele Vitiello

Le voci degli ultimi giorni hanno preoccupato e non poco l'ambiente nerazzurro. Il rinnovo di Marcelo Brozovic non è stato ancora ufficializzato e i tifosi si chiedono a questo punto cosa manchi. Lo spiega la Gazzetta dello Sport di questa mattina, cancellando ogni incertezza in merito: "Non siamo arrivati ancora agli annunci, ma l’arrivo è lì davanti. Prendi Brozovic, che la sua scelta l’ha fatta ormai da tempo e l’ha comunicata all’Inter. Non c’è Barcellona e non c’è Tottenham che lo spostino dalla sua decisione, altrimenti avrebbe avuto altri comportamenti con la società. Per intendersi: ha avuto il tempo e l’occasione per guardarsi altrove, ha scelto di restare e non torna più indietro. E allora che cosa manca per l’annuncio? Qui si parla di un contratto importantissimo, che dal punto di vista legale va visto e rivisto mille volte".

Qui allora i dettagli del contratto che a breve verrà firmato: "L’accordo è da sei milioni di euro più ricchi bonus che porteranno il croato a toccare quota sette. Per la società una sforzo importante, che va ponderato in ogni suo passaggio. E per il giocatore si tratta della firma della vita, per altre quattro stagioni, nel momento più alto della carriera. È l’ingaggio che lo accompagnerà fino ai 34 anni, normale che il centrocampista si sia preso tutto il tempo possibile per riflettere e consultare le persone che gli stanno vicino. Ma si può già dire con certezza che il pressing dei mesi scorsi di dirigenti, allenatore e compagni ha sortito l’effetto sperato".