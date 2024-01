Più dribbling per l’Inter, ecco Buchanan: giovedì visite e firma. Tutti i dettagli finali

In caso di tempistiche particolarmente rapide, non è esclusa neanche una sgambata pomeridiana ad Appiano, nonostante la seduta della squadra sia di mattina. Considerato questo programma, il club sperava di fissare un volo per Tajon già mercoledì sera, ma tutto il B-day, il giorno di Buchanan, sarà domani. Più che alla convocazione in vista del Verona (difficile), Inzaghi pensa a come usarlo come arma offensiva, anche per guarire la sua squadra da un problema antico: l’Inter salta poco l’uomo. Troppo poco per chi guarda tutti dall’alto.

Più dribbling — Dominante in ogni classifica del campionato, dai gol fatti a quelli subiti, la maxi-Inter di Simone si scopre “mini” alla voce dribbling: è solo sedicesima in Serie A per quelli effettivamente riusciti, a quota 110. L’Udinese degli specialisti nell’uno contro uno, i folletti Ebosele e Samardzic, ha dribblato in totale 172 volte, una infinità di più. Ma anche il Napoli spinto da Kvara e il Milan da Leao stanno molto più su in questa speciale classifica: gli azzurri secondi e i rossoneri terzi usano meglio l’arma. Non sono solo numeri, questo aspetto condiziona da un bel po’ l’andamento nerazzurro: è come se la squadra di Inzaghi per arrivare alla meta abbia sempre bisogno del gioco corale, di un apporto collettivo alla causa, e ciò porta spesso a spendere maggiori energie. Tutto diventerebbe meno dispendioso con più guizzi individuali utili a creare superiorità numerica, magari sulle fasce: è ciò che si chiedeva (con molto ottimismo) al 35enne Cuadrado e ciò che ora, assai più realisticamente, si vuole dal 24enne Buchanan.

In tutt’altro calcio Tajon ha mostrato di saper puntare il marcatore di turno e andare via grazie a gambe che toccano i 35 chilometri all’ora: sulle doti difensive forse bisognerà lavorare, ma la strada offensiva è tracciata. Al momento, l’unico interista che dribbla per davvero è Marcus Thuram, ma è solo 17esimo in Serie A: Matias Soulé del Frosinone, il migliore di tutto il campionato, lo ha triplicato, 63 contro 21. Adesso al centravanti francese si aggiunge però il canadese: sono uniti in dribbling per semplificare la vita di Inzaghi", si legge.

