Inter, Inzaghi ha ricostruito il fortino. Gol a valanga e dietro c’è un bunker impenetrabile

Il tecnico dell'Inter ha sistemato dopo l'avvio di stagione la difesa e ora la squadra è più solida che mai

L'Inter si conferma in testa al campionato. Altra convincente vittoria ieri sera in casa della Salernitana , quinta vittoria consecutiva senza subire reti. Un dato da record.

"Le cinque vittorie consecutive senza subire gol non erano arrivate nemmeno con il bunker costruito da Antonio Conte l’anno scorso. Venezia, Spezia, Roma, Cagliari, Salernitana: i 16 gol fatti fanno impressione, gli zero subiti sono la dimostrazione dell’equilibrio trovato in questa fase della stagione. Per la terza volta nella sua storia, i nerazzurri infilano cinque successi di fila in campionato mantenendo la porta inviolata: era successo solo nel 1989 e nel 1996. Un’ulteriore prova dell’unicità della squadra costruita da Simone Inzaghi, che corre in vetta alla classifica", riporta Gazzetta.