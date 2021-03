Inter, caccia al difensore: tre i nomi sul taccuino. E sulla fascia sinistra…

Una volta che si sarà fatta chiarezza sul fronte societario, in casa Inter si guarderà al prossimo mercato

Una volta che si sarà fatta chiarezza sul fronte societario, in casa Inter si guarderà al prossimo mercato. Marotta e Ausilio sono tornati a lavoro, sul tavolo i rinnovi di quattro giocatori: Lautaro, de Vrij, Bastoni e Barella. Come sottolinea Tuttosport, gli osservatori continuano a seguire in tv e su WyScout i profili indicati e alcuni obiettivi sono già stati individuati, in primis un esterno mancino tutta fascia. Con D’Ambrosio, Ranocchia e Kolarov in scadenza di contratto, sarà inevitabile dare la caccia anche a un centrale di difesa. "Rispetto al passato non ci sono opportunità alla De Vrij o Godin, ma buoni giocatori che potrebbero essere perfetti come alternativa ai titolari".