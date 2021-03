Legame con Milano e identità globale: Inter, rilancio totale con il nuovo logo

L'Inter presenta oggi il nuovo logo: La Gazzetta dello Sport racconta la rivoluzione in casa nerazzurra dal punto di vista del brand

Alessandro De Felice

Non più solo una squadra di calcio ma un brand globale. L'Inter lancia il nuovo logo e guarda al futuro. 'I' ed 'M', come Inter Milano, si intrecciano con attorno un doppio cerchio nero e azzurro più intenso. Una nuova identità visiva che si aggancia al passato ed evidenzia il legame con la città di Milano.

Un rilancio da parte di Suning, come spiega La Gazzetta dello Sport: "I conti sono ancora in sofferenza e serve un’iniezione fresca di liquidità per portare la nave in porto senza ulteriori sofferenze, ma il fatto stesso che l’Inter cinese si apra proprio adesso a una rivoluzione simile mostra la voglia di Suning di restare al timone.Marzo poteva essere il mese della dissoluzione e, invece, è quello della novità. Insomma, le nubi ci sono ancora, ma molto meno cariche di pioggia: non è certo un caso che entro domani saranno saldate le pendenze previste per fine mese, dagli stipendi di gennaio alla rata di 13 milioni per Hakimi al Real".

"Io sono"

Se in campo l'Inter di Conte viaggia verso il 19esimo scudetto, frutto del lavoro prima dell'ad Marotta e del ds Ausilio e poi della determinazione dell'allenatore leccese, fuori dal terreno di gioco il club vuole colmare il gap con le big sul piano del marketinginternazionale. "Il lancio della campagna “I M”, fortemente voluta dal presidente Steven Zhang, ammicca all’inglese “io sono”. Come se l’Inter raccontasse all’esterno chi è davvero. La propria essenza. Più nel dettaglio, lo racconteranno alcuni ferventi interisti, ritratti assieme al nuovo logo. Le immagini, scattate sia in alcuni luoghi-simbolo di Milano sia su prati verdi da calcio, verranno pubblicate sui canali del club un po’ alla volta da oggi. Comporranno quasi un romanzo collettivo, per poi finire in un libro a tiratura limitata".

Tra i testimonial il presidente Steven Zhang ma anche tanti campioni di oggi e del passato: il vicepresidente Zanetti, Materazzi, Chivu, Maicon, Bergomi, Berti, Beppe Baresi e Ferri ad alcuni soldati di Conte, come Lukaku, Hakimi, Barella, Lautaro e Young.

Esordio in Inter-Cagliari

La Rosea conclude: "Il nuovo logo rimbalzerà da oggi sui social, comparirà nel grattacielo di Viale della Liberazione e da subito in alcuni prodotti ufficiali. Sulle maglie, invece, bisognerà aspettare la stagione 2021-22 anche se, già in questa, sarà visibile sulla nuovissima quarta divisa patchwork su sfondo bianco (non è da gioco, ma solo da allenamento): per la prima volta i tifosi la vedranno addosso ai giocatori nel riscaldamento di Inter-Cagliari dell’11 aprile".