Inter-Cagliari, la probabile formazione: Sanchez insidia Lautaro. Senza Barella…

Le possibili scelte di Antonio Conte in vista della gara di San Siro contro il Cagliari

Dopo aver battuto il Sassuolo, l'Inter è a caccia dell'undicesima vittoria consecutiva. I nerazzurri domenica ospiteranno il Cagliari a San Siro nel lunch match della 30esima giornata di Serie A. Secondo quanto riporta Sky Sport, al momento sono due i dubbi di Antonio Conte. Senza lo squalificato Barella, potrebbe toccare a Gagliardini sostituire l'ex Cagliari. L'altro dubbio riguarda l'attacco con Alexis Sanchez che insidia Lautaro Martinez. Il cileno scalpita e quando è stato chiamato in causa ha risposto bene. Conferma sulle fasce per Hakimi e Young, mentre in difesa torna Bastoni e a centrocampo Brozovic che hanno scontato la giornata di squalifica contro il Sassuolo.