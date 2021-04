Lautaro firma con l’Inter da solo? “Nuovo agente? Può essere il procuratore di…”

Le ultime sul rinnovo di contratto di Lautaro Martinez, che al momento non ha ancora un nuovo agente

"Per me è un sogno essere all'Inter". Basta questa frase, pronunciata da Lautaro Martinez post-Sassuolo, per chiarire ogni dubbio sul futuro del centravanti argentino. Il numero 10 nerazzurro è infatti molto vicino al rinnovo, anche dopo l'abbandono dei suoi vecchi procuratori: "Ufficialmente non ha ancora un nuovo agente anche se le voci si susseguono (il padre, magari insieme al procuratore di Hakimi, Alejandro Camaño?) e tutto questo ha portato a un momentaneo stop nella trattativa per il rinnovo del suo contratto - spiega il Corriere dello Sport -.