Inter, parla dt Psv: “Dumfries, alte possibilità d’addio. Serve un’offerta che…”

Le dichiarazioni del dirigente del club olandese sull'esterno, tra i preferiti dei nerazzurri per il dopo Hakimi

Hector Bellerin come prima scelta, ma non solo. L’Inter continua a seguire attentamente anche la situazione di Denzel Dumfries , profilo molto gradito per la fascia destra nerazzurra. Sono i due nomi in cima al casting del duo Marotta-Ausilio per il dopo Achraf Hakimi e importanti novità sono arrivate dall’Olanda. In particolare, dal direttore tecnico del PSV Eindhoven, John de Jong , che ha parlato del futuro di Dumfries.

Queste le sue dichiarazioni a Voetbal International: “Dumfries e Malen? Siamo tenuti informati da Mino Raiola, il loro agente. Sanno cosa vogliamo e abbiamo dato a questi giocatori lo spazio per parlare con i club interessati. Se trovano un accordo, il club in questione ci riferirà. Ma al momento non abbiamo ancora ricevuto alcuna offerta concreta. Ovvio, tutto questo può cambiare molto rapidamente. Se non ci sarà alcuna intesa, Donyell e Denzel ci raggiungeranno il 18 luglio. Ma la possibilità che se ne vadano entrambi è certamente molto alta”, ha dichiarato de Jong. Il Psv continua a chiedere circa 20 milioni di euro per Dumfries e l’Inter al momento non può mettere sul tavolo questa cifra per l’esterno classe 1996.