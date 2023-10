Inter, Calhanoglu meglio di Brozovic: numeri da miglior centrocampista della Serie A

Il livello delle sue prestazioni ormai non fa più notizia. Le idee, l'ottimo piede, ma anche la generosità senza palla e il grande lavoro a disposizione dei compagni: sono tantissimi gli elementi che dimostrano l'ottimo percorso svolto dal turco dal suo arrivo nerazzurro. Il lavoro agli ordini di Simone Inzaghi gli è servito per maturare, completarsi e affermarsi definitivamente in Serie A e in campo internazionale.

Sul suo rendimento si è soffermato anche Calciomercato.com nel focus di oggi. Si legge infatti: "In cabina di regia, il classe 1994 ex Milan sta dimostrando di essere una certezza. Non fa rimpiangere un giocatore come Marcelo Brozovic, che per anni aveva tenuto in mano le redini del centrocampo nerazzurro. E a parità di geometrie, Calhanoglu rispetto a Brovozic ha nei piedi più gol (4 finora in 9 partite in questa stagione, 16 da quando è all'Inter) e più assist (1 in 9 gare quest'anno, 22 in totale in nerazzurro). Cede al croato qualcosa solo sulla costanza e la resistenza nella corsa. Il regista turco, da molti considerato come il cenntrocampista più forte del campionato italiano, oggi è stato citato in conferenza stampa anche da José Mourinho".