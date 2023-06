Inter, calo drastico del rosso: da -140 a -80. Gestione ordinaria: -25. Pesano i 50 di interessi

Migliorano sensibilmente i conti dell'Inter grazie allo straordinario percorso della squadra in Champions League e ai conseguenti boom al botteghino. Ne parla oggi Calcio e Finanza, che evidenzia le stime per il bilancio 2022/2023.

"Nel dettaglio, il fatturato secondo le stime dovrebbe aggirarsi intorno ai 430 milioni, in linea di fatto con i ricavi della passata stagione, mentre il fatturato al netto del player trading dovrebbe sfiorare i 400 milioni, quota record per il club nerazzurro. In particolare, a spingere verso l’alto le entrate è il percorso in Champions League, con i diritti tv che, considerando anche quelli legati alla Serie A, dovrebbero essere pari a complessivi 190 milioni.