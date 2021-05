Le motivazioni incidono, Calvarese di più. Ma l’Inter per una volta è fortunata

La direzione di gara dell'arbitro è stata più che discutibile, l'Inter ha la fortuna di essere arrivata a Torino già campione d'Italia

Lo sgambetto non riesce e l'Inter subisce la terza sconfitta in campionato. La squadra di Conte ci prova, rimette in piedi la gara, ma poi un episodio più che dubbio la indirizza nel finale. Poco importa all'Inter, già campione d'Italia, sicuramente a Conte interesserà di più. Il tecnico nerazzurro ci teneva a chiudere con tutte vittorie questo campionato che ha ampiamente meritato. L'Inter ci ha provato, ma Calvarese ha voluto a ogni costo mettere il suo marchio su questa partita. Una gestione assurda della partita e nel finale la ciliegina: un rigore assurdo fischiato contro l'Inter.

Le motivazioni fanno sempre la differenza: anche in una partita tra due squadre acerrime nemiche come Juve e Inter, l'obiettivo da raggiungere ti dà una spinta in più. La qualificazione alla Champions è troppo importante per i bianconeri, molto di più del possibile sgambetto che avrebbero potuto fare i campioni d'Italia. Conte ha schierato la squadra titolare, l'Inter dopo essere andata sotto ci ha provato nel secondo tempo, ha rimesso i giochi in parità, poi forse poteva fare qualcosina in più in termini di occasioni. Poi gli episodi, meglio chiamarli così, hanno indirizzato la gara. Possiamo scommetterci che Conte non dormirà tranquillo stanotte, avrebbe preferito di certo chiudere il campionato con due sole sconfitte e soprattutto uscire imbattuto dal suo ex stadio. Ma poco importa.