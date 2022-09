Sky – Inter, verso il Bayern: occhio a Onana. Pole Gosens, Mkhitaryan e in attacco…

Come confermato da Sky Sport, Robin Gosens si candida a giocare da titolare sulla fascia sinistra, con Dumfries in pole a destra. A centrocampo questa mattina non figurava tra i titolari Barella e per SkyMkhitaryan può infatti sostituire o l’italiano o Calhanoglu, sono in tre per due maglie; conferma in vista per Brozovic in cabina di regia. In attacco c’è Dzeko in pole per affiancare Lautaro, con Correa verso la panchina. In difesa Skriniar, de Vrij e Bastoni sono i favoriti per scendere in campo dal 1’, con Dimarco che insegue per il posto sul centro-sinistra e D'Ambrosio che spera in una maglia al posto di de Vrij (si accentrerebbe Skriniar). In porta attesa per capire se ci sarà Handanovic o la chance per Onana.