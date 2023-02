L’Inter cambia per rivincere: da Brozovic a Lukaku, rivoluzione per lo Scudetto

Il club nerazzurro pensa alle correzioni in vista della prossima estate: l'obiettivo è tornare a vincere lo Scudetto

Alessandro De Felice

Sarà un’Inter completamente diversa quella che si presenterà ai nastri di partenza la prossima stagione. Gran parte del gruppo nerazzurro cambierà: una rivoluzione in atto in estate perché il -13 dal Napoli pesa e il club nerazzurro vuole lottare per lo scudetto, al netto delle coppe.

oltre a Skriniar già destinato ai saluti, lascerà Handanovic, con ogni probabilità D’Ambrosio, con loro Gagliardini, in attacco Correa sarà piazzato altrove.

Il futuro di De Vrij, in scadenza il 30 giugno 2023, è in bilico: non a caso il club nerazzurro ha deciso di puntare su Acerbi e segue con attenzione Smalling.

Anche Denzel Dumfries è destinato a partire. La Gazzetta dello Sport sottolinea come l’olandese sia il primo sulla lista dei sacrificabili:

“C’è stata anche la possibilità di una cessione a gennaio, il tutto tornerà d’attualità a giugno”.

Come evidenziato da Inzaghi, hanno pesato le assenze di Lukaku e Brozovic, due perni dell’Inter. E sul loro futuro si assestano le prime nubi:

“E infatti l’Inter si sta interrogando. È giusto ragionare sul fatto che due titolari serviranno in futuro per portarsi in prima fila. Se saranno Lukaku e Brozovic, non è ancora certo”.

La situazione del belga coinvolge anche il Chelsea, proprietario del cartellino:

“Molto, se non tutto, dipenderà dal rendimento da qui in avanti, ma la conferma è tutt’altro che scontata, per quanto il Chelsea sia ben disposto in questa direzione”.

Per quanto riguarda Brozovic “molto lo dirà anche il mercato: può essere sacrificato, non è un mistero”.