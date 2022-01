Sky – L’Inter si iscrive all’asta per Cambiaso. “Il club vuole provarci seriamente”

Il calciatore del Genoa piace ad Atalanta e Juventus. La società nerazzurra si mostra interessata all'esterno sinistro

Cambiaso, esterno sinistro del Genoa, è al centro di una vera e propria asta di mercato nata tra Juventus e Inter, ma ora si mette in fila anche l'Inter per lui. I nerazzurri hanno intenzione di spiegarci seriamente, spiega Skysport, dopo aver conquistato sulla stessa fascia anche Gosens . Questo fa pensare al sostituto per l'eventuale partenza di Perisic.

Il giocatore croato ha un contratto in scadenza e non ha ancora rinnovato. Le condizioni che potrebbe imporre l'Inter per la firma potrebbero spingerlo all'addio. Sul giocatore del Genoa l'Atalanta era andata proprio per la partenza di Gosens mentre la Juventus pensa a lui per rinnovare la fascia sinistra.