Il Milan cade e resta a -4: Inter meravigliosa, campione d’inverno con una giornata d’anticipo

Se lo avessero predetto a Simone Inzaghi qualche settimana fa, probabilmente non ci avrebbe creduto neppure lui

Se lo avessero predetto a Simone Inzaghi qualche settimana fa, probabilmente non ci avrebbe creduto neppure lui. Eppure, grazie a una cavalcata semplicemente spettacolare, la sua Inter, reduce da sei vittorie consecutive in Serie A, non solo è balzata in testa al campionato ma, mangiando rapidamente 11 punti a Milan e Napoli, ha guadagnato il titolo platonico di campione d'inverno con una giornata d'anticipo.