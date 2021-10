Inter, il carattere è la tua forza: tre le rimonte riuscite nelle prime sette

I nerazzurri confermano quanto sia difficile batterli anche quest'anno: la rimonta è uno dei modi per dimostrare la propria forza

L'anno scorso fare gol all'Inter era una vera e propria impresa, mentre ora è uno dei talloni d'Achille della squadra nerazzurra: le reti avversarie arrivano infatti un po' troppo spesso. I ragazzi di Simone Inzaghi, però, stanno dimostrando una nuova forza in questa stagione: quella di saper reagire di fronte alle difficoltà e di superare (quasi) tutti gli ostacoli. Quella di ieri di Sassuolo, infatti, come mostrato da Sky Sport, è la terza vittoria in rimonta nelle prime sette partite .

Se a Genova l'Inter è andata per due volte sopra nel risultato per poi essere raggiunta, a Verona, a Firenze e ieri a Reggio Emilia è andata sempre sotto nel primo tempo: salvo poi ribaltare il risultato con grande carattere in tutte e tre le occasioni su campi non proprio semplici. Questo dimostra il grande salto di mentalità fatto dall'Inter grazie alla vittoria dello scudetto: avere il tricolore sulla maglia ti conferisce una grande responsabilità, che tu devi dimostrare in campo non mollando mai e superando ogni tipo di difficoltà. Cosa che Simone Inzaghi e i suoi ragazzi stanno facendo alla grande, almeno in Italia.