L’Inter torna alla carica per Nandez ma c’è una novità: il piano di Marotta

In vista del mercato di gennaio, il club nerazzurro torna alla carica per il centrocampista del Cagliari

Gianni Pampinella

In estate l'Inter lo ha rincorso a lungo e in più di un'occasione è stato a un passo dal vestire la maglia nerazzurra. Alla fine, però, Nahitan Nandez è rimasto a Cagliari. Il giocatore non è mai uscito dai pensieri del club nerazzurro e a gennaio potrebbe tentare un nuovo assalto. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Nandez ha già detto al presidente Giulini che non rinnoverà il contratto e questo può avere conseguenze pericolose per il club sardo. "La novità, però, è che l’Inter ha un rivale agguerrito e si chiama Napoli. Ha presentato nero su bianco un’offerta proprio negli ultimi giorni. L’uruguaiano è stato richiesto da De Laurentiis in prestito per sei mesi con diritto di riscatto, ma il club sardo pretende di inserire l’obbligo per far decollare la trattativa".

"Ieri a Cagliari Nandez non si è allenato e si è sottoposto solo a delle terapie. Deve smaltire un fastidio ai flessori della coscia destra, ma vuole a tutti i costi superare l’affaticamento per essere al suo posto domenica. Non sarebbe un incrocio banale perché la sua preferenza è sempre stata chiara: nulla contro il Napoli, ma l’Inter sta in cima alla lista. Per esaudire il suo desiderio, però, è necessario che i nerazzurri liberino un posto lì in mezzo".

"Matias Vecino, compagno di Nandez nella nazionale Celeste, ha fatto capire di non gradire la troppa panchina e si sta guardando intorno. Lo stesso Napoli pensa a lui proprio se non centrasse il colpo Nandez. Servirebbe pure trovare un complicato incastro con il Cagliari, perfino più difficile di quello estivo: a luglio Nahitan aveva effettivamente trovato l’accordo con i nerazzurri, prima che lo tsunami Lukaku stravolgesse i piani dell’a.d. Beppe Marotta e del d.s. Piero Ausilio. La valutazione che Giulini fa è più o meno la stessa, 30 milioni, ma l’Inter pensa a un’operazione a lunga scadenza, con un prestito oneroso (in estate il Cagliari chiedeva 5) e un riscatto che non sia il prossimo giugno, ma dopo 18 mesi, alla fine del 2022-23. C’è pure moneta di scambio da inserire nell’affare: Martin Satriano, ancora un uruguaiano, andrà a giocare a gennaio e in Sardegna ci sarebbe posto".

(Gazzetta dello Sport)