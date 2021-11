GdS – Inter, via Vecino? Assalto a Nandez: “E c’è il nome per il colpo a centrocampo in estate”

Nelle prossime sessioni di calciomercato sono previsti, in casa Inter, molti movimenti a centrocampo, in entrata e in uscita

Marco Macca

Nelle prossime sessioni di calciomercato sono previsti, in casa Inter, molti movimenti a centrocampo, in entrata e in uscita. A gennaio, per esempio, potrebbe andare via Matias Vecino, poco utilizzato da Simone Inzaghi e ormai al passo d'addio. Qualora il centrocampista uruguaiano dovesse partire, i nerazzurri potrebbero riprovare, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'assalto a Nahitan Nandez del Cagliari, già inseguito in estate. E per l'estate 2022 c'è già il nome in cima alla lista. Ecco quanto scrive Alfredo Pedullà:

"All’Inter avanza un Vecino, trattenuto la scorsa estate ma non intoccabile oggi. Se si trovasse una chiave, sarebbe possibile riprovare per Nandez, tenendo conto che Frattesi è un profilo apprezzato per il futuro, parliamo della prossima estate".