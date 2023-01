Inter-Monza, asse di mercato sempre caldo: Carboni “anticipo” per Carlos Augusto?

I due club, dopo le operazioni riguardanti Di Gregorio e Sensi, hanno concluso un altro affare. E potrebbe non essere l'ultimo

Fabio Alampi

La notizia circolava da qualche giorno, oggi è diventata ufficiale: Franco Carboni, esterno sinistro classe 2003 di proprietà dell'Inter, termina in anticipo la sua avventura al Cagliari, in Serie B, e si trasferisce al Monza, in Serie A. Operazione conclusa sulla base di un prestito fino al 30 giugno 2024 con diritto di riscatto e controriscatto, l'ennesima tra nerazzurri e brianzoli in questi ultimi anni: basti pensare a Di Gregorio e Sensi, oggi pilastri della squadra di Palladino, ma anche a Pirola, giovane di scuola interista "svezzato" in biancorosso prima di trasferirsi alla Salernitana, o a Ranocchia, che in estate accettò la proposta di Galliani una volta terminato il suo contratto con il club di viale della Liberazione e successivamente costretto a dare l'addio al calcio.

Un asse sempre caldo — Un asse di mercato, quello tra Inter e Monza, che si sta dimostrando particolarmente caldo e proficuo. Una situazione resa possibile in primis grazie agli ottimi rapporti tra le due dirigenze, a cominciare da Galliani e Marotta, uniti da 40 anni di conoscenza, stima, amicizia e rivalità sportiva. Senza dimenticare il ruolo tutt'altro che secondario di Giuseppe Riso: il noto agente ha portato in biancorosso numerosi suoi assistiti, da Pessina a Sensi, da Petagna a Rovella, passando per Valoti, Barberis e ora anche Carboni, e tra i nerazzurri ha già diversi elementi della sua scuderia, come Dimarco, Gagliardini e Valentin Carboni, oltre a diversi ragazzi del settore giovanile. Chissà che questa "collaborazione" non possa sfociare in altri affari in futuro, magari già in estate.

Tra presente e futuro — Il trasferimento di Franco Carboni al Monza, nello specifico, potrebbe avere delle ripercussioni in ottica Carlos Augusto. L'esterno sinistro brasiliano del Monza, al primo anno di Serie A, si sta imponendo come uno dei migliori interpreti del ruolo: forza fisica, velocità, tecnica di prim'ordine e già 4 gol in campionato. Numeri e rendimento che non potevano passare inosservati agli occhi delle big, compresa l'Inter, che già aveva seguito il classe '99 ai tempi della Serie B.

Sotto contratto con i biancorossi fino al 30 giugno 2024, Carlos Augusto potrebbe spiccare il volo questa estate: i nerazzurri, sempre alle prese con la necessità di fare cassa, potrebbero decidere di sacrificare Gosens e investire parte del ricavato proprio sull'ex Corinthians, che andrebbe a comporre con Dimarco la coppia di esterni mancini. Il Monza, d'altro canto, potrebbe ritrovarsi in casa il sostituto: proprio quel Carboni che potrebbe sfruttare questi mesi alle spalle di Carlos Augusto per rubargli qualche segreto e prenderne in futuro il posto. Una sorta di "anticipo" da parte del club di viale della Liberazione, un modo per garantirsi una posizione privilegiata nell'eventuale corsa al brasiliano. L'asse Inter-Monza pare destinato a rimanere caldissimo...