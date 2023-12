Inter, cassa a gennaio per il colpo a destra? Due alternative sul taccuino

Lo ha ripetuto più volte ieri sera Piero Ausilio: l'intervento di Cuadrado porterà l'Inter a cercare qualcosa sul mercato. Non è possibile fare altrimenti, perché Inzaghi perde un'alternativa importante per almeno tre mesi. Quali risorse potrebbero aiutare la dirigenza nerazzurra per questo passo? Lo spiega il Corriere dello Sport di questa mattina: "Così sulla destra l’Inter dovrà correre ai ripari a gennaio. Se Zhang non darà il via libera a un investimento extra, il club dovrà procurarsi quelle risorse vendendo per fare cassa.