Ausilio: “Post Cuadrado? Presto per i nomi. Rinnovi a Natale? Ecco perché non sono preoccupato”

Arrivano altre parole a margine di Piero Ausilio, presente questa sera a Vibo Valentia per la consegna del Premio Sportivo Fortunato De Agazio. Fcinter1908.it, presente sul posto col proprio inviato, è in grado di riportarvi le dichiarazioni del direttore sportivo nerazzurro: "La notizia di Cuadrado è stata un po' una sorpresa per tutti, la comunicazione dell'intervento mi è arrivata da poco. Presto ora per parlare di nomi, abbiamo una partita importante con la Lazio e la preoccupazione di tutti è sulla gara, da lunedì l'area sportiva al completo farà il punto della situazione per capire come sostituire questo ragazzo.