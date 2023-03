Inter, casting per il dopo Dumfries: Buchanan in pole, l’alternativa è un ex Milan

L'olandese è il 'sacrificabile' per questioni di bilancio e non ha mai nascosto il desiderio di provare un'avventura in Premier League.

"Il d.s. Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin lo hanno seguito con attenzione anche durante il Mondiale in Qatar e la relazione è stata super positiva: il prezzo oscilla tra i 15 e i 20 milioni e non spaventa particolarmente il club, che comunque sta vagliando - ovviamente - anche altre soluzioni".

Le alternative non mancano: tra queste c'è anche un ex Milan, Diego Dalot.

"Piace ai nerazzurri da un po’ e ha un contratto in scadenza nel 2024 con il Manchester United. Ha 23 anni, ma pure grande esperienza internazionale e la sua candidatura potrebbe diventare ancora più forte nei prossimi mesi. Ma prima c’è da capire se lo United deciderà di sedersi a un tavolo per parlare di rinnovo. E l’ipotesi Red Davils per Dumfries potrebbe anche far gioco per intavolare una doppia operazione".