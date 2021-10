Inter, CdA alle 10.30: Zhang non molla. “E Goldman Sachs è al lavoro per…”

L’assemblea dei soci si terrà in videoconferenza a partire dalle 10.30 del mattino: ecco i temi che saranno discussi

Giornata molto importante quella di oggi in casa Inter: tra qualche ora avrà inizio infatti l'assemblea dei soci che approverà il bilancio e che chiarirà gli impegni futuri del club. Tuttosport, nella sua edizione odierna, fa il punto sui temi che saranno trattati durante il CdA: "«Contiamo di fare una proposta a Suning entro fine novembre», aveva promesso Carlo Cottarelli. E ieri l’economista ha ufficializzato di aver scelto Deloitte come consulente strategico che supporterà Interspac nella preparazione del business plan, nell’ambito del progetto di azionariato popolare e diffuso promosso dall’associazione. L’argomento Interspac, ovviamente, non sarà all’ordine del giorno oggi nell’assemblea dei soci che si terrà in videoconferenza a partire dalle 10.30 del mattino per essere sincronizzata con il fuso di Nanchino.