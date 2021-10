Oaktree prende l’Inter? Accordo con Suning chiaro: “Dal club trapela che…”

Se la famiglia Zhang vuole avere più possibilità di tenere in mano il club, sarà fondamentale riuscire a restare stabilmente in Champions League

Sono giorni importanti per quanto riguarda il futuro dell'Inter. Come riportato, una delegazione del fondo Oaktree è infatti a Milano e ha visitato con i dirigenti dell'Inter le strutture nerazzurre. Ma cosa significa questo? Il Giorno prova a dare una spiegazione: "Quel che trapela dalla società è che visite di questo tipo in passato ci sono già state. D'altronde Oaktree ha messo sul piatto 250 milioni di euro ed è normale che si sia sincerata tramite i suoi dirigenti (e che continui a farlo) su come la macchina viaggi in questi mesi. L'accordo con Suning è chiaro: se entro un triennio i soldi prestati non verranno restituiti sarà il fondo stesso a prendere le redini come socio di maggioranza. Se la famiglia Zhang vuole avere più possibilità di tenere in mano il club, sarà fondamentale riuscire a restare stabilmente in Champions League e questo passa anche dal riprendere a vincere in campionato, oltre che in Europa".