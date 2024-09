A Genova era suonato qualche campanello d'allarme, in verità era suonato anche in qualche amichevole estiva. La difesa dell'Inter sembrava scricchiolare, subito due gol alla prima di campionato, poi Simone Inzaghi ha rimesso le cose a posto. Non è un caso che Sommer non abbia incassato nemmeno un gol contro Lecce e Atalanta e che i tiri subiti siano calati drasticamente. "L'Inter ha sbandato giusto un pomeriggio, poi è tornata il solito Everest da scalare: fare gol ai campioni d’Italia è una missione quasi impossibile, oggi come un anno fa. Ed è da lì, da quell’area di rigore che si restringe all’improvviso quando gli avversari provano ad affacciarsi da quelle parti, che il progetto di fuga di Inzaghi potrà prendere forma: lo scudetto si costruisce dal basso", sottolinea la Gazzetta dello Sport.