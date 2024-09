Nelle prime tre giornate, Simone Inzaghi, al netto di qualche infortunio, ha sempre preferito partire con il suo undici ideale. L'assenza di gare infrasettimanali ha permesso al tecnico nerazzurro di gestire al meglio la rosa. Adesso, però, la musica cambia. Già, perché al rientro dalla pausa per le nazionali inizierà un vero e proprio tour de force per i nerazzurri che tra una settimana incontreranno il Monza prima di affrontare City e Milan. Sarà in questa occasione che Inzaghi dovrà iniziare ad attingere in maniera più consistente dalla panchina, lì dove i vari Zielinski, Frattesi e non solo, scalpitano.