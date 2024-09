Accoglienza "nerazzurra" per il difensore francese, che ha approfittato dei giorni liberi concessi da Inzaghi per visitare Venezia

Fuga d'amore a Venezia per Benjamin Pavard: il difensore francese dell'Inter ha approfittato dei giorni liberi concessi da Inzaghi per visitare il capoluogo veneto in compagnia della fidanzata Kleofina Pnishi, ma anche qui è stato travolto dall'affetto del popolo nerazzurro.