Inter-Juve, scelte fatte per Conte. Difesa titolare, freccia a destra e centrocampo di assaltatori

Sfida delicata e molto importante per l’Inter che domani sera a San Siro affronta la Juve. Serve una vittoria alla squadra di Conte per riprendere il cammino dopo la sconfitta con la Samp e il pareggio con la Roma. Tre punti che darebbero convinzione ai nerazzurri e terrebbero a distanza la formazione di Pirlo.

Conte sembra non avere dubbi per la formazione che scenderà in campo domani contro la Juve. Davanti ad Handanovic i tre titolarissimi Skriniar, De Vrij e Bastoni. A destra il tecnico proverà a sfruttare il grande momento di forma di Hakimi, sulla corsia opposta di sarà Young. In mezzo al campo Brozovic in regia e al suo fianco Barella e Vidal. In attacco Lukaku e Lautaro.

La Juve ha ancora due dubbi da sciogliere: chi giocherà in difesa tra Chiellini e Demiral e chi sarà il terzo centrocampista tra McKennie e Rabiot insieme a Bentancur e Ramsey.

(La Gazzetta dello Sport)