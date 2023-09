Inter, dal centrocampo un pieno di gol: da ‘Mister 1-0’ a Barella, una media da… bomber

Il reparto garantisce ai nerazzurri numeri importanti dal punto di vista realizzativo: le statistiche. E non è finita qui...

Quattro gol su cinque nel derby. Cinque su 13, se si analizzano le prime quattro gare ufficiali della stagione, tutte in Serie A.

L’avvio conferma il rendimento stellare del centrocampo dell’Inter. Inzaghi può godersi un reparto in grado non solo di indirizzare il gioco grazie al giusto mix di qualità fisiche, tecniche e di temperamento, ma anche di andare in rete.