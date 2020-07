L’Inter mette la freccia e va in sorpasso. Conte felice: difesa blindata, una certezza e una speranza

Vittoria convincente, secondo posto e Juve ora lontana sei punti a 5 giornate dalla fine. Oggi la scelta di Conte di fare turnover viene premiata, l’Inter non sbaglia e raccoglie l’occasione di avvicinarsi alla vetta. Difficile pensare a qualcosa di più del secondo posto ormai, ma in caso di altri errori della squadra di Sarri, i nerazzurri vogliono essere pronti a sfruttarli. Tenersi il secondo posto e difenderlo soprattutto da un’Atalanta arrembante è ora l’obiettivo di fine campionato; sia per questioni economiche che di crescita del gruppo. E oggi Conte può esultare: difesa blindata e due giocatori che hanno dato risposte importanti.

CERTEZZA – In passato spesso criticato, quest’anno è sicuramente un punto fermo della formazione di Conte. Antonio Candreva si conferma ancora una volta un elemento importante, un giocatore di sicuro affidamento. Oltre alle solite sgroppate sulla destra, è suo il gol che sblocca la gara a seguito di una bella azione manovrata, ma è suo anche un salvataggio decisivo su Petagna sul risultato di 1-0 per i nerazzurri. Sono 4 le reti stagionali, 8 gli assist. Applausi per come ha saputo rialzarsi dopo una stagione deludente e tanto criticata.

SPERANZA – In attesa del miglior Eriksen, che oggi ha fatto vedere buone giocate con la palla tra i piedi, l’Inter si gode la qualità di Alexis Sanchez. Il Nino Maravilla sta bene e si vuole giocare fino in fondo la permanenza in nerazzurro. Efficace, brillante, decisivo, il cileno sta dimostrando di essere ancora un grande giocatore. Inarrestabile quando punta l’uomo, mai banale quando ha palla tra i piedi. Marotta ha preso tempo, ma Conte lo starà già tartassando di messaggi. Sanchez dovrà essere uno dei punti fermi della nuova Inter. La speranza è sicuramente quella di rivederlo anche nella prossima stagione ad Appiano Gentile.