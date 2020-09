Inter, come sarà il centrocampo con Vidal? Arturo ha Conte dalla sua. Al suo fianco…

E’ Arturo Vidal il nuovo guerriero per Antonio Conte e il suo centrocampo. L’arrivo del cileno all’Inter cambia ovviamente le gerarchie in quel reparto, considerando quanto il tecnico abbia voluto l’ex Barcellona. Non è assolutamente in discussione infatti il suo posto da titolare, sia in un 3-5-2 che nel 3-4-1-2. E allora come sarà il nuovo centrocampo con Vidal? Lo spiega Tuttosport, che comincia però da chi sarà quasi sicuramente al suo fianco.

“Il giocatore che probabilmente risentirà meno dell’arrivo di Vidal, è Nicolò Barella. Per il centrocampista sardo non servono biglietti da visita: si sa calare perfettamente tanto nel ruolo di mezzala nel 3-5-2, che in quello di mediano in un 3-4-1-2, e lo ha dimostrato anche durante la passata stagione, esplodendo nella fase finale di Europa League. L’altro pupillo di Conte, insomma, non dovrebbe vedere il suo minutaggio ridimensionarsi più di tanto”.

In due, invece, partono dietro secondo il quotidiano: “Discorso totalmente diverso si potrebbe però fare per altri 3 giocatori: Eriksen, Nainggolan e (in parte) Sensi. Il danese, con l’arrivo di Vidal, è quello che rischia di vedere il campo meno di tutti. Paga il fatto di non essere mai riuscito a capire come sistemarsi nel 3-5-2 che ormai è il vestito più adatto per l’Inter e il non aver mai saputo lasciare il segno anche quando Conte gli ha provato a modellare addosso l’altro modulo.

Altro giocatore che potrebbe risentire dell’arrivo di Vidal è Radja Nainggolan, tornato dal prestito al Cagliari. Lui aveva in mente di convincere Conte a tenerlo in rosa. Di fatto, però, in questo momento è un doppione: per caratteristiche è quello più simile a King Arturo, solo che Vidal ha Conte dalla sua“.

C’è poi il jolly per Antonio Conte: “Stefano Sensi, invece, è in realtà l’uomo che potrebbe riciclarsi meglio anche con l’arrivo di Vidal. In un 3-5-2 lui o Brozovic potrebbero fare la regia, mentre in un 3-4-1-2 sarebbero più indicati Brozovic o Gagliardini. Il punto, però, è che il croato è il big prescelto da sacrificare sul mercato. Ecco che allora Sensi, visto in Nazionale sia come trequartista sia come mezzala oltre che da regista di centrocampo, potrebbe ritagliarsi comunque il suo spazio, all’insegna della duttilità”, conclude Tuttosport.