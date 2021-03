Inter, c’è già un chiaro obiettivo di mercato per migliorare la squadra di Conte

La società potrebbe intervenire in estate per affilare ulteriormente una delle armi della squadra nerazzurra

L'Inter è la squadra che in Serie A ha segnato di testa più di tutte: 13 gol contro i 9 della Juventus seconda in questa classifica. Un dato molto positivo per Antonio Conte e anche piuttosto curioso, considerando che in quanto ad altezza media la rosa nerazzurra non è una delle più alte del campionato. Il Corriere dello Sport però spiega: "L'undici iniziale da un po' di tempo "cristallizzato" da Conte è invece tra i migliori (184,36 centimetri di media). Un bel contributo lo hanno dato Martinez (4 gol), D'Ambrosio (3) e Skriniar (2). Il dato delle reti firmate di testa è correlato con la statistica dei cross: l'Inter è la formazione che li usa di più visto che ne ha già tentati 165 contro i 132 della Lazio seconda".