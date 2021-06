Sky – Inter, chieste informazioni per Onana: possibile affare a zero nel 2022

Il club nerazzurro, secondo Gianluca Di Marzio, avrebbe chiesto informazioni per il portiere dell'Ajax

Una delle questioni che l'Inter dovrà risolvere sul mercato nel breve termine è quella legata alla porta. Sarà questo infatti l'ultimo anno di Samir Handanovic da titolare e il club si sta guardando intorno per il possibile successore. E Sky Sport fa un nome nuovo per la porta nerazzurra: "Nei giorni scorsi, quando il club ha incontrato l'agente di Bellerin, ha chiesto informazioni anche per André Onana, portiere dell'Ajax. Ha sicuramente il vantaggio di essere in scadenza nel 2022 e non sembra voler rinnovare: l'Inter si è informata e potrebbe essere una soluzione da percorrere a parametro zero la prossima stagione".