SM – Inter senza rivali per Scamacca: Marotta pronto a chiudere. Con una novità sulla formula

Marco Macca

L'Inter non ha rivali in Italia nella corsa a Gianluca Scamacca. I nerazzurri, come riporta Sport Mediaset, sono in netta pole position per arrivare all'attaccante del Sassuolo, prescelto per raccogliere nel futuro l'eredità di Edin Dzeko. Secondo l'emittente, infatti, la Juventus si è chiamata fuori dopo l'acquisto di Vlahovic, mentre il Milan, che pure ha provato a inserirsi nella corsa, si è dovuto scontrare con la volontà dello stesso Scamacca, che si è promesso all'Inter.

La vera novità riguarda la formula: Marotta, che proverà a chiudere l'operazione nelle prossime settimane, potrebbe portare Scamacca a Milano sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto. Una formula simile a quella che ha portato Locatelli alla Juventus.

(Fonte: Sport Mediaset)