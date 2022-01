Inter, rivoluzione a sinistra: via Perisic, con Gosens uno tra Parisi e Cambiaso

I nerazzurri, dopo l'arrivo del tedesco, cercheranno un altro elemento per la corsia mancina in vista della prossima stagione

Fabio Alampi

L'arrivo di Robin Gosens è solamente il primo passo della rivoluzione che l'Inter intende operare sulla fascia sinistra: il sempre più probabile addio di Perisic a fine stagione ha spinto la dirigenza nerazzurra ad accelerare la propria strategia, anticipando l'acquisto di colui che sarà destinato a raccogliere l'eredità del croato come esterno mancino titolare. Alle sue spalle l'intenzione del club di viale della Liberazione è quella di puntare su un giovane che possa crescere con calma. I nomi sulla lista, secondo Tuttosport, sono quelli di Fabiano Parisi dell'Empoli e di Andrea Cambiaso del Genoa.

Acquisto anticipato

"L'acquisto di Robin Gosens potrebbe essere solo il primo per quel settore del campo. Ovviamente si ragiona per l'estate, quando il club nerazzurro si troverà, quasi sicuramente, nella situazione di dover salutare Ivan Perisic, in scadenza al 30 giugno e al momento distante dalla dirigenza per quanto concerne la visione sull'eventuale futuro contratto: 6 milioni per tre anni la prima richiesta fatta pervenire al club dal croato che mercoledì compirà 33 anni, contro i 3.5 milioni messi sul piatto dall'Inter per un biennale. Insomma, grossi margini di manovra non ci sono e anche per questo si spiega l'investimento di Marotta e Ausilio su Gosens: l'Inter ha preferito portare a casa subito l’erede del croato, piuttosto che cercare una soluzione ponte per 5 mesi".

Giovani e italiani

"Il mirino è caduto su due esordienti in Serie A in questa stagione, ovviamente italiani secondo le linee guida di Marotta, sempre attento alla creazione di uno spogliatoio con grande senso di appartenenza. Il primo, già richiesto da diverse squadre fra cui proprio l'Atalanta orfana di Gosens, è Andrea Cambiaso. Il cognome è già una garanzia per l'Inter - il riferimento è a Esteban Cambiasso, con una "S" in più, ovviamente... -, così come il suo rendimento. Classe 2000, Cambiaso, mancino, ma bravo anche col destro, ha giocato tutte le gare di questo campionato del Grifone tranne l'umiliante 6-0 subito a Firenze, è stato schierato in tanti ruoli - terzino nella difesa a quattro o quinto in quella cinque, sia a destra che a sinistra, ma pure da centrocampista - e ha segnato anche un gol, oltre a servire quattro assist.

Il suo prezzo si aggira sui 5 milioni, ma è destinato a salire, così come quello di Fabiano Parisi dell'Empoli, pure lui classe 2000. Aurelio Andreazzoli a inizio campionato lo ha tenuto in panchina preferendogli Riccardo Marchizza, poi lo ha lanciato nel periodo in cui l'Empoli ha preso il volo in classifica ottenendo in cambio ottime risposte. A Cambiaso e Parisi - che non gioca da inizio gennaio per un infortunio muscolare - si potrebbe aggiungere anche Tommaso Augello della Sampdoria sul quale però ci sono intensi movimenti di mercato nelle ultime ore".