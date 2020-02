Inter, Chong ad un passo. Accordo sulle cifre, ecco cosa manca per l’annuncio ufficiale

Tahith Chong e l’Inter sono vicinissimi ma non ancora pronti a dirsi di sì. Tra il club e il giocatore è stato raggiunto un principio di accordo per un contratto fino al 2025 da poco meno di 2 milioni a stagione. Perché l’affare non può dirsi ancora concluso?

“Se Chong ha dato il suo ok all’Inter, ha comunque messo in chiaro di non voler andare in Cina al Jiangsu Suning come inizialmente paventato. Anzi. La dirigenza gli ha proposto ora altri percorsi potenziali di prestito in Serie A con diverse società interessate, dal Verona fino al Sassuolo, tutte in fila per poter avere Chong al suo primo anno in Italia.

L’esterno non ha ancora deciso se accettare questa soluzione o meno, per questo gli altri club stranieri che lo corteggiano stanno insistendo e non hanno ancora mollato. Manca l’ok di Chong su questo fronte, poi il colpo a costo zero per un classe ’99 dal Man United all’Inter sarà concluso”, scrive Fabrizio Romano su Calciomercato.com.