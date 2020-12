Mercato, l’Inter prepara la clamorosa rivoluzione: 3 partenti sicuri, i nomi. Ma non solo…

L’Inter si sta preparando ad una mini-rivoluzione nel mercato di gennaio. Non solo Christian Eriksen, sono diversi i giocatori che lasceranno la Pinetina. E’ quanto assicura Fabrizio Romano su Calciomercato.com.

Una rivoluzione che toccherà soprattutto il centrocampo, reparto che praticamente sarà rifondato dopo l’arrivo di Arturo Vidal, pupillo di Antonio Conte, in estate.

Il primo nome, ovviamente, è quello di Christian Eriksen, per cui si sta cercando la soluzione ideale in tempi brevi, dagli scambi a tipologie di affari differenti. Ma non finisce qui, perché Marotta e Ausilio studiano una lista più profonda.

“Oltre al danese, nell’elenco figura anche Radja Nainggolan che è destinato a salutare l’Inter dopo la frattura ormai insanabile, con la voglia di una nuova esperienza. Priorità totale da mesi al Cagliari, ma fino alle firme occhio alle sorprese con altri club perché non c’è ancora un accordo. In ogni caso, Nainggolan lascerà Milano.

L’Inter spera di riuscire anche a trovare una soluzione per Matias Vecino: nonostante Conte non escluda di utilizzarlo al rientro dall’infortunio in caso di emergenza, la priorità è cedere l’uruguaiano da mesi ma le aspettative di Vecino sono di alto livello. Dunque lavori in corso, tre cessioni in lista cui aggiungere il quarto nome ovvero Andrea Pinamonti, con l’ipotesi prestito o inclusione in altre trattative da non sottovalutare”, scrive Romano.

Su Pinamonti, tra l’altro, c’è già un’idea che circola nelle stanze nerazzurre. Un’idea già svelata da Fcinter1908, che riguarda un possibile scambio (leggi qui i dettagli).