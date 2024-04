Inter, col Cagliari la maglia con logo Star Trek: “Spazio, ultima frontiera”

L'Inter in collaborazione con Paramount+ sta per lanciare una nuova serie limitata di maglie. Il prodotto riguarda stavolta Star Trek, la cui serie è in uscita sulla nota piattaforma sponsor del club nerazzurro. Il logo campeggerà sulla maglia che la squadra di Simone Inzaghi indosserà domenica sera contro il Cagliari al Meazza e sarà disponibile nei canali d'acquisto consueti.

di iniziative realizzate in questa stagione da Inter e Paramount+ per celebrare il legame tra calcio ed

La maglia home dedicata alla serie verrà indossata dai giocatori nerazzurri per Inter-Cagliari e per

I tifosi e gli appassionati potranno acquistare le maglie Home, Away e Third in versione Star Trek in