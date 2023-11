Inter, Colpani fa gola: due possibili contropartite. Ad Appiano un grande sponsor

A completare il quadro il fatto che procuratore di Colpani sia Tullio Tinti, agente pure di Simone Inzaghi e, ovviamente, ottimo alleato dei nerazzurri in ogni trattativa di mercato (ultima quella che ha portato Audero a Milano in qualità di vice Sommer). Questo non vuol dire che la pratica sia in discesa, ma è evidente come Ausilio abbia ottime fonti di prima mano per captare qualunque movimento si sviluppi intorno a Colpani".

Ma altre pretendenti per Colpani di certo non mancano. E per questo in viale della Liberazione dovranno trovare il modo per anticipare la concorrenza. Come convincere il Monza? Magari con una contropartita che possa stuzzicare Galliani. Si legge ancora sul quotidiano: "In un’eventuale trattativa per Colpani (oggi Ausilio è in una fase di studio, anche perché il discorso sarebbe comunque per l’estate), potrebbe entrare il nome di Oristanio, mandato a Cagliari in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. L’Inter quindi ha ancora il controllo sul giocatore. Per caratteristiche tecniche - sarebbe un perfetto sostituto di Colpani (per di più pure lui italiano: anche su questo Galliani è molto attento).

Altro profilo che potrebbe solleticare l’ad biancorosso è quello di Francesco Pio Esposito, che gioca titolare con lo Spezia nonché in Under 21 sotto età: qualora il Milan decidesse di riprendersi Colombo, può essere un profilo ideale per sostituirlo all’U-Power Stadium. Questo per dire che, qualora Colpani scegliesse l’Inter, non ci vorrebbe molto tra club per trovare una quadra".

