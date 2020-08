Inter, doppio colpo in mediana: Tonali più uno tra Kanté e Allan. In difesa è corsa a due

Meno due giorni alla partita più importante della stagione per l’Inter, quella che potrebbe portare i nerazzurri in finale di Europa League. Lunedì i nerazzurri se la dovranno vedere con lo Shakhtar, poi a fine competizione sarà più chiaro anche il futuro di Conte. Intanto Marotta e Ausilio lavorano per rinforzare la rosa.

“All’Inter servono due centrocampisti: Tonali è l’investimento, più un mediano solido tra Allan del Napoli e Kantè del Chelsea. In difesa potrebbe essere sacrificato Skriniar, a sorpresa confermato Godin e si guarda al giovane Kumbulla del Verona anche se l’allenatore preferirebbe Smalling, che ha fatto benissimo alla Roma ed è tornato a Manchester”, sottolinea il Corriere della Sera.