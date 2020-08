L’Inter cambia in mezzo: “Tonali c’è, Marotta sogna un regalo per Conte”. Già sicuro un addio

Uno dei reparti in cui l‘Inter interverrà maggiormente in vista della prossima stagione è sicuramente il centrocampo. Sia in entrata che in uscita. E se per Sandro Tonali i nerazzurri restano nettamente in vantaggio rispetto a Juventus e Milan (anche se l’intenzione è chiudere il prima possibile per evitare brutte sorprese), da Viale della Liberazione non hanno alcuna intenzione di fermarsi qui. Anche perché l’intenzione è dare l’assalto definitivo alla Juventus, e per farlo serviranno giocatori di spessore ed esperienza internazionale.

A questo proposito, Marotta non ha ancora abbandonato l’idea di regalare ad Antonio Conte uno dei pupilli dell’allenatore nerazzurro: N’Golo Kanté. Il francese, però, è valutato circa 60 milioni di euro dal Chelsea e non sarà facile trovare un accordo con i Blues. Chi lascerà certamente Milano è Matias Vecino, proposto al Napoli nell’ambito di un possibile scambio con Allan, ma cercato anche dal Torino.

(Fonte: Sport Mediaset)