Arriva Ginter? “A breve decisione definitiva, c’è la mossa decisa. E dall’Inter riferiscono…”

Sembra in discesa, per l'Inter, la strada che porta a Matthias Ginter, difensore tedesco in scadenza di contratto con il Borussia

Marco Macca

Sembra in discesa, per l'Inter, la strada che porta a Matthias Ginter, difensore tedesco in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri si sarebbero mossi con decisione per il 26enne centrale, sulle cui tracce ci sarebbero anche Bayern, Barcellona e Chelsea. Scrive la rosea:

"Per il centrale tedesco è già stata fatta una mossa decisa nei giorni scorsi, con tanto di offerta da 3,5 milioni per quattro anni. Il 26enne sta adesso valutando le proposte ricevute e quella dell’Inter è in assoluto tra le più allettanti. Nella strada al centrale tedesco, che nell’ottica dei meccanismi di Inzaghi sarebbe l’alter ego di Skriniar, l’Inter potrebbe temere solo le eventuali mosse di Bayern, Barcellona e Chelsea (gli altri top club con cui l’entourage del calciatore ha avuto contatti nei mesi scorsi). Al momento, in casa nerazzurra c’è moderato ottimismo sulla decisione finale di giocatore, che dovrebbe arrivare entro fine mese".