Inzaghi e il suo staff si radunano ad Appiano e programmano gli allenamenti fino a tarda sera. Con un rito scaramantico in chiusura

Simone Inzaghi prepara la stagione più lunga della storia. L'Inter, potenzialmente, potrebbe giocare fino a 69 partite nell'annata 2024/2025. Questo ha comportato un cambio di preparazione in vista dei tanti impegni.

Ma certe cose non cambiano. Come alcuni riti scaramantici che hanno accompagnato il tecnico per tutta la sua carriera.