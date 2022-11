Inter-Valencia, contatto: chiesto il prestito di Jesus Vazquez, ecco la proposta

I nerazzurri fanno sul serio per l'esterno sinistro spagnolo, classe 2003: si punta a trovare un accordo per gennaio

L'Inter fa sul serio per Jesus Vazquez: l'esterno sinistro piace molto, e la sua particolare condizione contrattuale (che gli permette di lasciare il Valencia già a gennaio in caso di scarso utilizzo) ingolosisce la dirigenza nerazzurra. Secondo Plaza Deportiva, le due società avrebbero già avuto i primi contatti diretti: da viale della Liberazione è partita una telefonata per confermare l'interesse per il giocatore, e nel frattempo Piero Ausilio ha potuto sondare l'entourage del classe 2003, che ha già dato il suo benestare a un eventuale trasferimento.