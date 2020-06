Conte colpito da un boomerang violento. Serve un atto d’amore per la sua Inter

C’è poco da ridere. L’Inter è riuscita a portare a casa tre punti importanti dalla trasferta di Parma, ma la dirigenza non può essere soddisfatta di quanto visto nell’arco dei novanta minuti. Bene la sostanza, ma la forma rimane assolutamente rivedibile. Inspiegabile l’atteggiamento della squadra, lontanissima da quella vista contro Napoli e Sampdoria per circa un’ora. Con Juventus e Lazio pronte a scavare un solco ancora più grande e con l’Atalanta ormai alle calcagna, ci si aspettava un cambio di passo netto rispetto alla gara col Sassuolo. Invece così non è stato e Conte è stato colpito violentemente dal boomerang delle dichiarazioni del giorno della sua presentazione. “No more Pazza”, auspicava il tecnico nerazzurro, costretto a fare i conti con una realtà che negli ultimi giorni assume contorni decisamente contrastanti.

SOLTANTO UNO – Responsabilità senza dubbio di uno spogliatoio che deve dimostrare di essere all’altezza delle ambizioni più volte ribadite dai vertici del club. Assodata l’inadeguatezza tecnica di alcuni elementi (alcuni ad Appiano per fortuna soltanto in prestito), fa male sottolineare quella caratteriale. A certi livelli sembra paradossale, ma tant’è. La speranza è che in viale della Liberazione si punti in maniera netta su calciatori dalla personalità mostrata ad esempio da Nicolò Barella. Giovane e alla prima esperienza in una big (come sottolineato anche da Conte a Dortmund), ma già clamorosamente pronto per le sfide più grandi.