Stellini: “Bravi a rimanere in partita, i cambi un valore aggiunto. Non è facile…”

Cristian Stellini ai microfoni di Inter TV: “Prepari delle partite, ti aspetti che vadano in un certo modo. Abbiamo subito il gol e le ripartenze. Ma la partita l’abbiamo impostata e fatta per 90 minuti. Secondo noi l’abbiamo strameritata. Chiaro che prendere un gol dopo l’ultima partita giocata, in una situazione dove tu stai facendo la partita un po’ di scompenso lo può creare. Siamo stati bravi a rimanere in partita. Cambi? Un valore che dobbiamo continuare a far crescere, è inevitabile che i cambi saranno importantissimi. C’erano ragazzi che non giocavano dal lockdown. Giusto riconoscere che abbiano fatto un’ottima prestazione. Mancanza di equilibrio? Alcune distanze non erano corrette, eravamo molto veloci e quindi i cambiamenti di fronte erano rapidi. Quando abbiamo trovato le misure e le energie degli avversari non sono state più le stesse la partita è cambiata. E’ lì che dobbiamo crescere. Il percorso è importante e lungo, bisogna guardare nel medio lungo periodo. I ragazzi hanno fatto oggi una partita importante e difficile. Carattere? Questo è uno dei motivi per cui dobbiamo fare i complimenti alla squadra perché non è facile in certi momenti, nonostante crei occasioni e domini le partite, non riesci a vincerle e a chiuderle. Il carattere c’è stato stasera, complimenti ai ragazzi”.

(Inter TV)