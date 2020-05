Eriksen, Capello: “Deve essere lasciato libero in campo”. Di Marzio: “Conte starebbe valutando…”

Intervenuto a Calciomercato L’Originale, Fabio Capello ha parlato così di Eriksen, il cui approccio all’Inter non è stato totalmente soddisfacente:

“Eriksen? Quando giochi in una squadra dove tutti corrono e si muovono, diventa un giocatore intelligente dalle qualità tecniche ed è più facile mettersi in evidenza. Se tu hai palla e solo due che si muovono, è più difficile. Ed è difficile trovare spazi per mettere in luce le qualità di Eriksen, lui che è bravo a mettere questi filtranti, deve essere lasciato più libero per mettere in evidenza la sua qualità. E’ uno dei migliori in assoluto a calciare in porta e per visione di gioco, non è velocissimo e non può non essere messa in evidenza questa cosa”.

Anche Gianluca Di Marzio ha detto la sua su Eriksen, spiegando come anche Conte stia valutando di cambiare modulo per mettere in evidenza le qualità del danese:

“C’è idea di provare a cambiare di sistema di gioco, per permettere ad Eriksen di esprimere la sua qualità sopraffina in un 3-4-1-2, sono al momento valutazioni anche per il mercato per cercare giocatori adatti ad un 3-4-1-2 invece del 3-5-2”.