Dal profilo social di Antonio Conte arriva un segnale e un messaggio di stima nei confronti del vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti. L’allenatore nerazzurro ha postato la foto che arriva dagli allenamenti alla Pinetina e ha scritto un messaggio dedicato a Pupi: “È sempre un grande stimolo allenarsi sotto gli occhi di una grande leggenda”. ha scritto.

Non è la prima volta che l’allenatore mostra il suo feeling con Zanetti. In una delle prime conferenze stampa della scorsa stagione aveva detto: «Devo ringraziare in questo mio inizio all’Inter il lavoro che sta facendo Lele Oriali. So cosa sta facendo e so cosa sta facendo lo stesso Zanetti. Ho avuto la fortuna di avere qui persone molto vicine, che credono in quel che stiamo facendo. A loro va un grosso grazie». E che il loro rapporto fosse buono si è visto anche in Europa League, negli abbracci a bordo campo in un periodo delicatissimo per l’Inter.