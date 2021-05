Inter, Conte ha già lasciato il biglietto da visita a Zhang: una sola richiesta ma precisa

L'allenatore nerazzurro ha mandato un chiaro messaggio al presidente del club in vista del summit che avverrà nelle prossime settimane

Mancano ancora tre partite per chiudere il campionato, ma con lo scudetto già in tasca è inevitabile che in casa Inter si pensi al futuro. A tal proposito, Antonio Conte sembra aver mandato un chiaro messaggio a Steven Zhang. I due si incontreranno nelle prossime settimane, ma la posizione del tecnico sembra piuttosto chiara. Il Corriere della Sera sottolinea: "«La vittoria deve essere fissa nel nostro cervello». Lo slogan di Antonio Conte, recitato alla vigilia della sfida con la Roma, vale come biglietto da visita per il vertice posticipato alla fine del campionato con Steven Zhang".